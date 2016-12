Ministerio de Turismo retiró apoyo económico a evento por difusión sexista

Detalles Publicado el Miércoles, 09 Noviembre 2016

El Ministerio de Turismo (Mintur) decidió retirar el apoyo económico de un evento declarado de interés ministerial luego de que tomara conocimiento de promovía su participación valiéndose de contenidos sexistas.

Esta decisión fue comunicada por esa secretaría de Estado a Cotidiano Mujer en respuesta a una solicitud de acceso a la información (Ley 18.381) cursada para conocer los criterios y los mecanismos mediante los cuales el Mintur resuelve los apoyos.

En la respuesta escrita enviada a esta organización, el Mintur explica que al tomar conocimiento de que la forma en la que se presentaba la actividad “no respetaba los criterios de igualdad, equidad y que contenía contenido sexista, se le comunicó a los organizadores lo expresado y se negó todo tipo de apoyo económico”.

“Es de orden dejar constancia que nada tuvo que ver el Ministerio de Turismo con los afiches de difusión. La Comisión de Género del ministerio tiene entre sus lineamientos el monitoreo del uso no sexista de imágenes en las campañas promocionales del Mintur y en los apoyos que se brindan a publicaciones. Si bien este control se realiza en las campañas propias del ministerio, con directivas claras a la Agencia de Publicidad, cuando se trata de apoyos externos, no siempre se cuenta con la información completa, al no contar con anticipación con los materiales gráficos correspondientes al evento para el que se solicita el apoyo”, se explica.

El hecho fue comunicado a las autoridades responsables de la aprobación de declaraciones de interés turístico; de las políticas de Género; de la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Desde Cotidiano Mujer saludamos esta decisión entendiendo la importancia que significa que desde Estado no se contribuya con la reproducción de la violencia de género simbólica que coloca a las mujeres en situación de desigualdad.