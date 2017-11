¡Solidaridad con las mujeres brasileñas!

Detalles Publicado el Domingo, 12 Noviembre 2017

Pronunciamento firmado por más de 50 redes, organizaciones y activistas de América Latina y el Caribe repudia retroceso de los derechos sexuales y reproductivos en Brasil.

9 de noviembre de 2017

Activistas y miembros de la sociedad civil en la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y Caribe, en la ciudad de Santiago (Chile), repudiamos el retroceso en relación a los derechos sexuales y reproductivos que está en curso en Brasil.

El Miércoles, 8 de noviembre, una Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó, por 18 votos a 1 (18 hombres contra 1 mujer), la PEC 181/2015 (Propuesta de Enmienda Constitucional) que reconoce la vida desde la concepción, poniendo en riesgo el derecho instituido al aborto legal y seguro mediante tres causales – estupro, riesgo para la vida de las mujeres y anencefalia. El próximo paso será volver a la Cámara y luego al Senado. Originalmente esta era una enmienda para conceder un plazo más largo a la licencia laboral por maternidad en caso de parto prematuro, pero fue alterada con oportunismo para volverse una plataforma para el retroceso, criminalizando el aborto de manera absoluta en Brasil.

Esa propuesta legislativa está en desacuerdo con el Consenso de Montevideo adoptado en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de 2013 en el que se reafirman los derechos reproductivos y sexuales y la revisión de las leyes punitivas que restringen la interrupción voluntaria del embarazo impactando negativamente los derechos y la salud de las mujeres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su último informe “Mundos Distantes”, evidencia la precariedad de la vida reproductiva de las mujeres brasileñas, en especial aquellas más pobres. Ellas son mayoría entre los 4,2 millones de brasileñas entre las cuales, la demanda por contraceptivos en edad reproductiva no es atendida. Las jóvenes son duramente afectadas: 20% de las madres tienen menos de 20 años de edad. La Pesquisa Nacional del Aborto (PNA), de la organización Anis – Instituto de Bioética, lanzada al fin de 2016, demuestra que sólo en 2015, más de medio millón de mujeres realizaron un aborto inclusive mujeres religiosas, cuyas creencias rechazan el procedimiento. En Brasil, cada 11 minutos, una mujer es la víctima de estupro, según el Estudio lanzado por el Banco Mundial en 2016. Eso equivale a 130 mujeres por día, casi 50 mil mujeres por año. Además, las mujeres brasileras siempre se enfrentan a hechos que amenazan su derecho más básico - a la vida – con procedimientos ilegales e inseguros, és importante recalcar como en el caso de la epidemia del virus zika, a las mujeres se les prohibido realizar el procedimiento de interupcíon de embarazo, dejándolas sin apoyo durante una gestación arriesgada y frente a una vida llena de desafíos. Qué va a hacer Brasil con todas esas mujeres si termina con la posibilidad de la interrupción voluntaria?

Las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud y su vida con todo el apoyo del País. Las leyes deben brindar soluciones seguras y no castigo en virtud de cuestiones que el Estado juzga o los problemas que no es capaz de resolver. No podemos y no vamos a aceptarlo. No podemos retroceder en los derechos que hemos conquistado. Son las vidas de las mujeres en peligro.

En nombre de la activista feminista Fátima Oliveira, recientemente fallecida, luchadora por los derechos reproductivos de las mujeres y de la salud de la población negra, en nombre de cada mujer y en nombre de todas, decimos al Gobierno brasileño, a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Suprema Corte de Brasil: no renunciaremos a esta batalla!

Este pronunciamento lo firmamos más de 50 redes, organizaciones y activistas de la región. Nuestro compromiso y solidaridad con las mujeres brasileras. Ni una menos! Viva nos queremos! No a los fundamentalismos religiosos!

Mabel Bianco, FEIM/NGO CSW LAC

Maria Alicia Gutierez, FUSA AC/Universidad de Buenos Aires

Soledad Deza, CDD Argentina

Lola Guerra, Red LAC Católicas por el Derecho de Decidir

Aidé Garcia, CDD México

Pamela Martin Garcia, FUSA AC/Vecina Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva LAC

Nayeli Yoval, Elige-Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos Mexico/Alianza LAC de Juventudes/Red Latinoamericana y Caribena de Jovens por los Derechos Sexuales

Vicenta Camusso, Red de Mujeres Afrodescendientes America Latina y Caribe

Nilda Pinoda, Sombrilla Centroamericana

Sara Garcia, Sombrilla Centroamericana/Agrupacion Cuidanana por la Despenalizacion del Aborto-El Salvador

Kuyla Caceros, Plataforma Salvadorena de Juventud/Jovenes Voceras/os DSDR

Larissa Arroyo, Associacion Ciudadana ACCEDER

Mariana Iacono, ICW Latina

Carlos Monsolve, Red J + LAC

Valeria Montufan, Paz Joven Guatemala

Flor Hunt, IPPF/RHO

Natalia Guerrero, Profamilia Colombia/IPPF/RHO

Lucy Garrido, Articulacion Feminista Marcosur-Uruguay

Gabriel Reyes, IPPF/RHO/APROFAM Guatemala

Adriana Mendoza, IPPF/RHO/Red Tú Decides

Mamá Tepica, IPPF/RHO/Red Tú Decides Bolivia

Bryan Varela, Plataforma Salvadorena de Juventudes

Juey Esqueviel, UNES/Paraguay

Fidelia Suarez, Sintrasexco/Colombia

Maria Elena Dovila, Girasoles/Nicaragua

Hermienda Gonzalez, Chile

Jiundocion Margeir, Chile

Maria Antonieta Alcalde, IPPF RHO

Oriana Lopez, Balance Mexico/RESURJ, Vecinas Feministas por la JSyR

Fidelia Suarez, Sintrasexco/Colombia

Organización de Mujeres Terra Viva, Guatemala

Go Joven Guatemala

Associacion Chilena de Protecion a la Familia, APROFA/Chile

Red de Jovenes Sin Fronteras, Costa Rica

Vera Rodas, INCDDEJOVEN/Guatemala

Associacion Sueca para la Educacion Sexual/RFSU, Suécia

Comision de Ninez y Juventud del Enlace Continental de Mujeres Indigenas de las América

Lilian Abracinskas, Mujer y Salud/Uruguay

Red de Salud de las Mujeres de Latinoamerica y el Caribe

Cecilia Stapff, Iniciativas Sanitarias/Uruguay

Andrea Martinez, Mujeres en el Horno/Uruguay

Lilian Celiberti, Cotidiano Mujer/Uruguay

Gabriela Lipuori, CAREF/Argentina

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

Marcele Silva, ICW Chile

Bentha Chete, ICW

Ana Falope, GoJoven Honduras

Jinna Rouabs, GoJoven Honduras

Luis Espinoza, Colectivo Interdisciplinario de Investigacion y Promocion el Desarrollo Comunitario/CLIP-DC

Maria Batres, Humanitas Guatemala

Richarlls Martins, Rede Brasileira de População e Desenvolvimento/REBRAPD